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Antalya'da Düden Çayı'na düşen kadın itfaiye ekiplerince kurtarıldı

07.08.2023 12:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da yürüyüş esnasında Düden Çayı'na düşen 23 yaşındaki kadın itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kepez ilçesi Habibler Mahallesi'nde Düden Çayı kenarında yürüdüğü sırada dengesini kaybederek suya düşen Esengül Yenenç, bir süre akıntıya kapılarak sürüklendi. Kenardaki bir ağacın dalına tutunup, yardım çağrısında bulunan Yenenç'in sesini duyanlar 112 Acil Çağrı Merkezi'nden destek istedi.

İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, ip ve can simidi kullanarak Yenenç'i kurtardı.

Tedbir amaçlı ambulansla Kepez Devlet Hastanesine sevk edilen kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayı görenlerden Nurettin Özsevinç, gazetecilere, yardım isteyen bir kadının sesini duyduğunu söyledi. Çayın kenarına geldiğinde bir kadının suya düştüğünü fark ettiğini anlatan Özsevinç, "Az kalsın suya kapılıyordu. Dala sıkı sıkı tutunmasını ve bırakmamasını söyledik. Sonra itfaiye ve polise haber verdik." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
antalya İtfaiye kurtarma

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