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Antalya'da düzenlenen Avrupa Büyükler Eskrim Şampiyonası'nın ilk gün müsabakaları tamamlandı

17.06.2022 23:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da düzenlenen Avrupa Büyükler Eskrim Şampiyonası'nın ilk gün müsabakaları tamamlandı

Antalya'da düzenlenen Avrupa Büyükler Eskrim Şampiyonası'nın ilk gün müsabakaları tamamlandı

Antalya'da düzenlenen Avrupa Büyükler Eskrim Şampiyonası'nın ilk gün müsabakaları tamamlandı.

Uluslararası Eskrim Federasyonu (FIE) ve Avrupa Eskrim Konfederasyonu (EFC) tarafından Antalya Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonada 37 ülkeden 437 sporcu mücadele ediyor.

Milli takım şampiyonaya, 12 kadın, 12 erkek sporcu ve 6 takım ile katılıyor.

Şampiyonanın ilk gününde kadınlar flöre ve erkekler kılıç kategorilerinde dereceye giren sporcular belli oldu.

Kadınlar flörede Alman Leonie Ebert altın, İtalyan Arianna Errigo gümüş, Fransız Ysaora Thibus ve İtalyan Alice Volpi bronz madalya kazandı.

Erkekler kılıç kategorisinde ise Gürcü sporcu Sandro Bazadze Avrupa şampiyonu oldu, İtalyan Luca Curatoli gümüş, Fransız Eliott Bibi ve Bolade Apithy bronz madalyanın sahibi oldu.

Organizasyonun ilk gününde kadınlar flöre ve erkekler kılıçta 8 milli sporcu mücadele etti. Kadınlar flörede tablo-16'da organizasyona veda eden milli sporcu İrem Karamete 9'uncu, Alisa İsbir 42'nci, Firuze Ayşen Güneş 54'üncü, Almıla Birçe Durukan 59. oldu.

Erkekler kılıç kategorisinde ise Enver Yıldırım 14'üncü, Tolga Aslan 42'nci, Muhammed Anasız 46. ve Kerem Çağlayan şampiyonayı 47. sırada tamamladı.

Şampiyona, yarın kadınlar epe ve erkekler flöre kategorileri ile devam edecek.

Antalya'da düzenlenen Avrupa Büyükler Eskrim Şampiyonası'nın ilk gün müsabakaları tamamlandı

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