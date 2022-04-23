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Antalya'da düzenlenen "IMWF'2022" forumu oturumlarla devam ediyor

23.04.2022 15:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da düzenlenen "IMWF'2022" forumu oturumlarla devam ediyor

Antalya'da düzenlenen Uluslararası Toplantı ve Düğün Turizmi Forumu (International MICE&Wedding Forum-IMWF'2022) ikili görüşme ve panellerle devam ediyor.

Kundu Turizm Bölgesi'ndeki bir otelde düzenlenen forumun üçüncü gününde, uluslararası toplantı, teşvik gezisi, konferans, kongre, etkinlik ve destinasyon düğünü gerçekleştiren sektörün temsilcileri güncel gelişmeleri değerlendirdi.

Türk Hava Yolları ana partnerliğinde gerçekleştirilen forumda, 31 ülkeden MICE ve düğün planlayıcılarının yanı sıra uluslararası zincir otelleri, tanıtım ofisleri ve hava yolu şirketlerinden 180 temsilci ikili görüşme gerçekleştirdi.

Uluslararası Toplantı ve Düğün Turizmi Forumu Yönetici Ortağı Necip Fuat Ersoy, yaptığı açıklamada, önemli bir organizasyona ev sahipliği yaptıkları için mutlu olduklarını ifade etti.

Hindistan'dan şirket sahibi Chetan Vohra, yaratıcılıkla bütçe sorunlarının üstesinden gelme konusunda sunum yaptı. Vohra, yaratıcılık faktörüyle kısıtlı bütçelere rağmen harika işler başarılabildiğini ifade etti.

Her şey dahil sisteminin destinasyon projelerine faydalarının ele alındığı oturumlarda, Türkiye özelinde "her şey dahil" konseptinin, özellikle Hindistan pazarından gelen taleplerin artışında büyük bir etken olduğu vurgulandı.

Dünyanın çeşitli ülkelerinden önemli konuşmacıları ağırlayan forum, yarın sona erecek.

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