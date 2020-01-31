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Antalya’da eğitimde yeni akımlar masaya yatırıldı

GAZİANTEP HABERLERİ  | 31.01.2020 17:12 | Son Güncelleme

Antalya’da düzenlenen 19.

Antalya’da düzenlenen 19. Geleneksel Eğitim Sempozyumu’nda buluşan eğitimciler Eğitimde Yeni Akımlar masaya yatırıldı
Türkiye Özel Okullar Derneği tarafından Antalya’da "Eğitimde Yeni Akımlar" temasıyla Antalya’da düzenlenen 19. Geleneksel Eğitim Sempozyumu’na katılan Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları okul müdürleri etkinlikleri yakından takip ederek eğitimde yeni akımlarla ilgili görüşlerini uzmanlarla paylaştılar. Antalya’da düzenlenen 19. Geleneksel Eğitim Sempozyumu’nda buluşan eğitimciler Eğitimde Yeni Akımlar masaya yatırıldı. Türkiye Özel Okullar Derneği tarafından düzenlenen etkinliği Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve eğitim alanında birçok uzman katılarak idareci ve öğretmenlere Eğitimde Yeni Akımlar konusunda çeşitli bilgiler vererek idareci ve öğretmenleri dijital dönüşüme hazırlık yapmaları yönünde uyardılar. Gaziantep Kolej Vakfı Özel Anaokulu Müdürü Gökçen Bulut, İlkokul Müdürü Uğur Özener Ortaokul Müdürü Abdullah Dağlı ve Liseler Müdürü Mehtap Özdemir’de Türkiye Özel Okullar Derneği tarafından Antalya’da "Eğitimde Yeni Akımlar" temasıyla Antalya’da düzenlenen 19. Geleneksel Eğitim Sempozyumu’na katılarak konuyla ilgili görüşlerini meslektaşlarıyla paylaştılar. Etkinlikle ilgili değerlendirmelerde bulunan Gaziantep Kolej Vakfı Özel Anaokulu Müdürü Gökçen Bulut, İlkokul Müdürü Uğur Özener Ortaokul Müdürü Abdullah Dağlı ve Liseler Müdürü Mehtap Özdemir’de eğitimdeki yenilikleri ve gelişmeleri yakından takip ettiklerini, yeni nesil eğitim sisteminin bütün dünya da hızla alana yayıldığını, kurumların dijital dönüşüme yönelik çalışmalara hız vermeleri gerektiğini ifade ettiler.
GKV’li idareci ve öğretmenler hizmet içi eğitimlerini tamamladı
2019-2020 eğitim öğretim yılının ikinci döneminin 3 Şubat 2020 Pazartesi günü başlayacağını ifade eden GKV Özel Okulları Genel Müdürü, İsmet Tiryaki iki haftalık tatil süresince gerek öğretmenlerin gerekse idarecilerin hizmet içi eğitim çalışmalarına katılarak mesleki alandaki yenilikleri yakından tanıma şansı yakaladıklarını belirterek, “3 Şubat 2020 Pazartesi günü kurumlarımız ikinci dönem için kapılarını öğrencilerine açacaktır. Tatil süresince gerek öğretmenlerimiz gerekse okul idarecilerimiz ve idari personelimiz hizmet içi eğitimlerle özellikle eğitimdeki dijital dönüşüm ve yeni eğitim akımlarıyla ilgili bilgilendirildi. Bu konuda okul müdürlerimiz de Türkiye Özel Okullar Derneği tarafından Antalya’da "Eğitimde Yeni Akımlar" temasıyla Antalya’da düzenlenen 19. Geleneksel Eğitim Sempozyumu’na katılarak gelişmeleri yakından takip etme şansı yakaladı. Yoğun bir sınav maratonunun yaşanacağı ikinci yarıyılın hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

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