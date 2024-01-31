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Antalya’da ekiplerin karla mücadelesi

İHA İHA
31.01.2024 11:48 | Son Güncelleme:
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Antalya Büyükşehir Belediyesi, Antalya’nın yüksek yerlerinde etkili olan kar yağışı sonrasında kapanan köy yollarını açıyor.

Elmalı ve Korkuteli’de aniden bastıran kar sonrası kapanan köy yolları iş makineleri ile birlikte ulaşıma açılırken tuzlama çalışması da yapıldı.
Antalya’da dün geceden bu yana etkili olan kar yağışı sonrasında Antalya’nın yüksek yerlerinde köy yolları kapandı. Antalya Büyükşehir Belediyesi kırsal hizmetler ekipleri de kar yağışı ile birlikte teyakkuz halinde kapanan köy yolları için harekete geçti. Korkuteli, Elmalı, Kumluca ve Kaş’ta yoğun kar yağışı sonrası kapanan yollar Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından iş makineleriyle ulaşıma açıldı.

BÜYÜKŞEHİR EKİPLERİ HEMEN HAREKETE GEÇTİ

Korkuteli’nde Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunda bulunan Naldöken, Taşkesiği ve Tatköy mahallerinde karlı kaplı yollar greyder ve kepçelerle açıldı. Elmalı’da Avdan, İmecik ve Ovacık mahallerinde yaklaşık 60 santimetreyi bulan kar yağışı sonrasını kapanan yollarda Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından yoğun çalışma yapıldı. Ekipler tuzlama çalışması da gerçekleştirdi. Büyükşehir ekipleri, Kumluca’nın yüksek yerlerinde bulunan Kuzca ve Söğütcuması mahallelerinde de karla mücadele çalışması gerçekleştirdi.

MUHTAR’DAN BÜYÜKŞEHİR’E TEŞEKKÜR

Elmalı’nın Ovacık Mahalle Muhtarı Mehmet Arat, geceden itibaren kar yağışının etkili olduğunu belirterek, “Büyükşehir ekiplerimize kar yağışı sonrasına yollarımızın kapandığını ilettik. Ekiplerimiz hemen yollarımızı açtı ” dedi.

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