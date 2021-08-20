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Antalya'da elektrik akımına kapılan genç öldü

20.08.2021 12:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da elektrik akımına kapılan genç öldü

Antalya'nın Alanya ilçesinde akıma kapılan 17 yaşındaki genç, hayatını kaybetti.

Cumhuriyet Mahallesi'nde bir otelde arızalanan klimayı tamir etmeye çalışan Mustafa Bülbül, elektrik akımına kapıldı.

İhbar üzerine adrese gelen 112 Acil Servis ekipleri, Bülbül'ü Alaaddin Keykubat Üniversite Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Bülbül, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

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