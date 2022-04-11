Antalya'da elektrik direğini çaldıkları iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı

Antalya'nın Serik ilçesinde elektrik direğini çaldıkları öne sürülen 2 şüpheli yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yumaklar Mahallesi'nde elektrik dağıtım şirketine ait 8 metre uzunluğunda, yaklaşık 400 kilogram ağırlığındaki demir elektrik direğinin çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekiplerin bölgede yaptığı araştırma sonucu direği M.K. ve Ş.K'nin çaldığı belirlendi.

Şüpheliler, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı, bulunan direk elektrik dağıtım şirketine teslim edildi.

Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.



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