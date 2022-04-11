YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Antalya'da elektrik direğini çaldıkları iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı

Antalya'da elektrik direğini çaldıkları iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı

11.04.2022 13:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da elektrik direğini çaldıkları iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı

Antalya'nın Serik ilçesinde elektrik direğini çaldıkları öne sürülen 2 şüpheli yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yumaklar Mahallesi'nde elektrik dağıtım şirketine ait 8 metre uzunluğunda, yaklaşık 400 kilogram ağırlığındaki demir elektrik direğinin çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekiplerin bölgede yaptığı araştırma sonucu direği M.K. ve Ş.K'nin çaldığı belirlendi.

Şüpheliler, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı, bulunan direk elektrik dağıtım şirketine teslim edildi.

Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ukraynalı anne, savaşı "oyun" sanan kızıyla Antalya'ya kardeşinin yanına sığındıUkraynalı anne, savaşı "oyun" sanan kızıyla Antalya'ya kardeşinin yanına sığındı
Altay, Adana Demirspor maçına hazırAltay, Adana Demirspor maçına hazır
Gençlerbirliği-Ankara Keçiörengücü maçının ardındanGençlerbirliği-Ankara Keçiörengücü maçının ardından
Anahtar Kelimeler:
antalya Gözaltı Serik

Antalya Namaz Vakitleri 11 Nisan Pazartesi

İmsak
04:59
Sabah
06:22
Öğle
13:03
İkindi
16:41
Akşam
19:35
Yatsı
20:53
Antalya ECZANELER
Antalya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Akılalmaz görüntüler! Evlerden çığlık sesleri yükseldİ

Akılalmaz görüntüler! Evlerden çığlık sesleri yükseldİ

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Aylık ne kadar harcama yaptığını açıkladı! Şoke etti

Aylık ne kadar harcama yaptığını açıkladı! Şoke etti

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.