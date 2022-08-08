Antalya'da emekli öğretmen denizde boğuldu

Antalya'da denize giren emekli öğretmen boğuldu.

Muratpaşa ilçesi Konserve Koyu Halk Plajı'ndan denize giren 65 yaşındaki Ali Rıza Çetinkaya, yüzerek kıyıdan uzaklaştı.

Çetinkaya'nın gözden kaybolması üzerine plajda bulunanlar, durumu deniz polisine bildirdi.

Bölgede arama yapan deniz polisi, Çetinkaya'nın cesedini buldu.

Bota alınan ceset, Kaleiçi Yat Limanı'nda getirildi.

Polis ekiplerinin incelemesinin ardından ceset, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz