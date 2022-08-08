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Antalya'da emekli öğretmen denizde boğuldu

08.08.2022 13:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da emekli öğretmen denizde boğuldu

Antalya'da denize giren emekli öğretmen boğuldu.

Muratpaşa ilçesi Konserve Koyu Halk Plajı'ndan denize giren 65 yaşındaki Ali Rıza Çetinkaya, yüzerek kıyıdan uzaklaştı.

Çetinkaya'nın gözden kaybolması üzerine plajda bulunanlar, durumu deniz polisine bildirdi.

Bölgede arama yapan deniz polisi, Çetinkaya'nın cesedini buldu.

Bota alınan ceset, Kaleiçi Yat Limanı'nda getirildi.

Polis ekiplerinin incelemesinin ardından ceset, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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