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  4. Antalya’da engel tanımayan Şevval, Türkiye şampiyonluğuna hazırlanıyor

Antalya’da engel tanımayan Şevval, Türkiye şampiyonluğuna hazırlanıyor

KOCAELİ HABERLERİ  | 23.02.2020 10:57 | Son Güncelleme

Antalya’dan düzenlenen Özel Sporcular 1.

Antalya’da engel tanımayan Şevval, Türkiye şampiyonluğuna hazırlanıyor

Antalya’dan düzenlenen Özel Sporcular 1. Bölge Yüzme Şampiyonası’ndan 6 madalya ile dönen Kağıtsporlu Şevval Devrim, 5. Türkiye Şampiyonluğu için gün saymaya başladı.
Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor’un başarılı sporcusu Şevval Devrim Antalya’da yapılan Özel Sporcular 1. Bölge Yüzme Şampiyonasında başarılarına bir yenisi daha ekledi ve zirvedeki yerini korudu. Mavi beyazlı sporcu Şevval, 6 branşta katıldığı şampiyonadan 6 altın madalya kazanarak büyük bir başarıya daha imza attı. Şevval Devrim, Özel Sporcular 1. Bölge Yüzme Şampiyonası’nda 6 dalda mücadele etti. 50, 100, 200, 400, 800 metre serbest ve 50 metre sırtüstü branşlarında 1. olarak turnuvayı 6 altın madalya ile tamamladı.
Özel Sporcular 1. Bölge Yüzme Şampiyonası’nda mücadele ettiği 6 dalda da altın madalya kazanan Kağıtsporlu Şevval, 2016,2017, 2018 ve 2019 yıllarında olduğu gibi 2020 yılında düzenlenecek olan Türkiye Şampiyonası’ndan da altın madalya ile dönmeyi hedefliyor.

Antalya’da engel tanımayan Şevval, Türkiye şampiyonluğuna hazırlanıyor

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