YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Antalya'da Engelli Mehter Takımı "1. Senfonik Mehter Konseri"nde sahne aldı

Antalya'da Engelli Mehter Takımı "1. Senfonik Mehter Konseri"nde sahne aldı

06.12.2021 00:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da Engelli Mehter Takımı "1. Senfonik Mehter Konseri"nde sahne aldı

Antalya’da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Antalya Devlet Senfoni Orkestrası ve özel bireylerden oluşan Engelli Mehter Takımı "1. Senfonik Mehter Konseri"ni sanatseverlerle buluşturdu.

Antalya Down Sendromlular ve Engelliler Derneği bünyesinde kurulan otizmli, down sendromlu, bedensel, görme, işitme ve zihinsel engelli 24 bireyin yer aldığı mehter takımı ile Antalya Senfoni Orkestrası, Atatürk Kültür Merkezi'nde sahne aldı.

Antalya Devlet Senfoni Orkestrası'na, Antalya Devlet Opera ve Balesi sanatçısı Ümit Burak Tekinay eşlik ederken, mehter takımı da özel marşları seslendirdi.

Konser sonrası Antalya Devlet Senfoni Orkestrası şefi Anıl Edebale, AA muhabirine, özel bireylerle sahne almanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Özel bir programa imza atıldığını belirten Edebale, "Özel bireyler mutlu oldukça bizler de mutlu oluyoruz. Farkındalık yaratmak içinde önemli bir proje oldu. Keyifli bir konseri sanatseverlerle buluşturduk." dedi.

Mehter başı Celal Ağcahan ise mehter takımını sahnede gördüğünde gururlandığını belirtti.

Uzun süren çalışmaların sonucunda sahneye çıktıklarını anlatan Ağcahan, "Türkiye'de ilk kez yapılan bir projede yer aldık. Çok heyecanlandık. 5 yıldır hepimiz emek veriyoruz, ekimizin tamamı engelli bireylerden oluşuyor. Bugün tüm emeklerimizin meyvesini topladık. Provalarımız da çok renkli geçti, bu konser için çok çalıştık." diye konuştu.

Sahneye çıktığında çok heyecanlandığını söyleyen Engelli Mehter Takımı üyesi Büşra Yüncü ise projenin içinde yer almanın ve Antalya Devlet Senfoni Orkestrası'na eşlik etmenin mutluluğunu yaşadığını belirtti.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İstanbul'da sır ölüm! Göl kenarında cansız bedeni bulundu, baba gözyaşlarına boğulduİstanbul'da sır ölüm! Göl kenarında cansız bedeni bulundu, baba gözyaşlarına boğuldu
PARTNER Şaşırtan detay! Şaşırtan detay!
Antalya'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 1 zanlı yakalandıAntalya'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 1 zanlı yakalandı
Anahtar Kelimeler:
antalya

Antalya Namaz Vakitleri 6 Aralık Pazartesi

İmsak
06:24
Sabah
07:49
Öğle
12:53
İkindi
15:26
Akşam
17:48
Yatsı
19:08

Antalya Nöbetçi Eczaneler 6 Aralık Pazartesi

Berkay Eczanesi
Muratpasa
Elif İnce Eczanesi
Muratpasa
Koray Eczanesi
Muratpasa
Lavanta Eczanesi
Muratpasa
Mavi Eczanesi
Muratpasa
Yalçıner Eczanesi
Muratpasa
Başak Eczanesi
Kepez
Tümünü Göster
Antalya ECZANELER
Antalya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Artvin'de otomobilin çarptığı kişi öldü

Artvin'de otomobilin çarptığı kişi öldü

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

İzmir'de damadı tarafından bıçaklanan kayınpeder tedavi altına alındı

İzmir'de damadı tarafından bıçaklanan kayınpeder tedavi altına alındı

MHP'nin "Adım Adım 2023, İl İl Anadolu" heyeti Antalya'da basınla buluştu

MHP'nin "Adım Adım 2023, İl İl Anadolu" heyeti Antalya'da basınla buluştu

26. Gezici Film Festivali Sinoplu sinemaseverle buluştu

26. Gezici Film Festivali Sinoplu sinemaseverle buluştu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.