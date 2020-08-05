Antalya'da eşi tarafından bıçaklanan kadın öldürülme korkusuyla yaşıyor

Eşinin bu süreçte kendisini sürekli telefonla arayarak ölümle tehdit ettiğini öne süren E.S, " Uzaklaştırma kararı aldırdım. Karara rağmen yaklaşık 1 ay önce evime gizlice girip kolumdan bıçakladı. Yaralı halde beni ölümle tehdit etti. Barışacağımı söyleyince bıraktı. Sonrasında polise başvurdum ancak tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Şimdi yine tehditlerini sürdürüyor. Tek başıma sokağa çıkamıyorum. Can güvenliğim yok. Çocuklarımla risk altındayım. Evim cezaevine döndü. Her yeri demir kapı ve pencere korkuluğu yaptırdım. Öldürülmekten korkuyorum. Eşim cezaevine girse biraz daha rahatlayacağım. Cezaevine girmesi için illa beni öldürmesi mi gerekiyor?" diye konuştu.

Öte yandan E.S, savcılık ifadesinde 23 Temmuz'da eşi G.S'nin bahçe tarafından camdan yatak odasına girdiğini ve elindeki bıçakla kendisine zarar verdiği iddiasında bulundu.

Bağırmaması için G.S'nin kendisini tehdit ettiğini savunan E.S, "Eşim beni karşısına oturttu ve 'benimle barışacaksın yoksa daha kötü olur. Seni yaşatmam, çocuklarını da yaşatmam. Benden şikayetçi olursan seni öldürürüm. İçeriye bile girsem çıkar seni gebertirim' gibi sözlerle tehdit etti. Ben de her dediğine 'tamam' dedim. Elindeki bıçağı da zorla elime verdi ve evden çıktı." dedi.

E.S'nin eşinden şikayetçi olduğu ifadelerinde de yer aldı.

Şüpheli G.S, ise ifadesinde, olay günü eşinin yanında bulunan 3 çocuğunu görmeye gittiğini ve hiçbir şekilde eşine veya çocuklarına zarar vermediğini iddia etti.

