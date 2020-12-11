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Antalya'da eşi ve kuzenini silahla yaralan şüpheli tutuklandı

ANTALYA HABERLERİ  | 11.12.2020 18:57 | Son Güncelleme

Antalya'da eşi ve kuzenini silahla yaralan şüpheli tutuklandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde eşi ve kuzenini silahla yaralayan şüpheli tutuklandı.

Hacıobası Mahallesi Dereağzı mevkisinde Şahin İ, eşi Özlem İ. ve kuzeni Mehmet K. ile tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Şahin İ, yanında bulundurduğu tabanca ile eşi ve kuzenini yaraladı.

Yaralı halde otomobiline binerek kaçan Mehmet K, uygulama yapan jandarma ekiplerinden yardım istedi.

Olay yerine gelen jandarma ekipleri şüpheliyi silahla yaraladığı eşinin yanında buldu. İkna edilen şüpheli, ekiplere teslim oldu.

Sağlık ekiplerince Manavgat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar tedaviye alındı.

Jandarmadaki ifadesinde kıskançlık nedeniyle olayı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenilen Şahin İ, sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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