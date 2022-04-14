Antalya'da eşini darbeden kişinin evinden 6 silah çıktı

Antalya'nın Kumluca ilçesinde darbettiği eşinin şikayeti üzeri evine düzenlenen operasyonda 6 silah ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sarıcasu Mahallesi'nde G.Ç, kocası A.Ç'nin kendisini darbettiğini, evde ruhsatsız tabanca ve av tüfeği olduğu yönünde ihbarda bulunması üzerine çalışma başlattı.
Düzenlenen operasyonla A.Ç'nin evinde yapılan aramada 2 ruhsatsız tabanca, 2'si yarı otomatik 4 av tüfeği, silahlara ait 1842 fişek, bir miktar esrar ve kenevir tohumu ele geçirildi.
Olayla ilgili şüpheli gözaltına alındı.
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