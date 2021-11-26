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Antalya'da eşinin kardeşi tarafından bıçaklanan kadın yaralandı

26.11.2021 20:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da eşinin kardeşi tarafından bıçaklanan kadın yaralandı

Antalya'nın Serik ilçesinde ayrı yaşadığı eşinin kardeşi tarafından bıçaklanan kadın yaralandı.

Naciye D. (32), Akçaalan Mahallesi'nde ayrı yaşadığı eşinin kardeşi Ali D'nin bıçaklı saldırısına uğradı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan Naciye D. ambulansla Serik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olay yerinden kaçan Ali D. gözaltına alındı.

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