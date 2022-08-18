YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Antalya'da eski eşi ile evlendiği kişiyi falçatayla yaralayan sanığa hapis istemi

Antalya'da eski eşi ile evlendiği kişiyi falçatayla yaralayan sanığa hapis istemi

18.08.2022 15:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da eski eşi ile evlendiği kişiyi falçatayla yaralayan sanığa hapis istemi

Antalya'nın Kepez ilçesinde eski eşi ile 10 gün önce evlendiği kişiyi falçatayla yaralayan sanık hakkında her kişi için ayrı ayrı 20'şer yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Kepez ilçesinde eski eşi M.D.F. (39) ile 10 gün önce evlendiği E.F'yi (40) falçata ile yaraladığı gerekçesiyle tutuklanan A.A. (41) hakkında "tasarlayarak yakın akrabayı öldürmeye teşebbüs" ve "tasarlayarak öldürmeye teşebbüs" suçlarından hazırlanan iddianame, Antalya 4. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede sanığın, boşanma protokolünde aile konutunu çocuklar ile yaşaması amacıyla eski eşi M.D.F.’ye verdiği belirtildi.

İddianamede, sanığın 26 Mart günü eski eşini arayarak "Sen başkasıyla evlenemezsin, seni öldürürüm. Seni yaşatmayacağım, ben evin önünde bekliyorum, geldiğinde seni öldüreceğim. O adam evi terk etsin. Terk etmezse ikinizi de öldüreceğim." diyerek tehdit ettiği belirtildi.

M.D.F. ile E.F'nin 29 Mart’ta evlendiği aktarılan iddianamede, sanığın olay günü kızını arayarak ev kapısını açtırdığı ve daha sonra kızını evden çıkartarak eve girdiği vurgulandı.

İddianamede, sanığın M.D.F’ye "Ben seni yaşatmayacağım demedim mi?" diyerek elindeki falçatayla müştekinin boynunu ve sırtını kestiği, falçatayı araya giren E.F’nin de boğazına doğru salladığı, müştekinin geri çekilmesiyle çenesinin kesildiği kaydedildi.

Yardım istemek amacıyla balkona koşan müştekilerin arkasından giden sanığın, balkondaki süs taşıyla M.D.F. ve E.F'nin kafasına vurduğu aktarılan iddianamede, gürültü üzerine eve girmeye çalışan komşuların, ev kapısını sanık tarafından kilitlenmesi nedeniyle açamadıkları belirtildi.

Sanığın, müştekilere yönelik "Ben size sizi yaşatmayacağım dememiş miydim? Polisler gelene kadar kan kaybından ölmenizi bekleyeceğim." dediği vurgulanan iddianamede, ikamet kapısının polisler tarafından kırılmasıyla sanığın gözaltına alındığı belirtildi.

İddianamede, olaydan sanığın tasarlayarak öldürme kastı ile hareket ettiği ancak eyleminin teşebbüs aşamasında kaldığı belirtilerek, her bir müşteki için sanığa ayrı 20’şer yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

- Olay

Erenköy Mahallesi'nde 7 Nisan 2022 tarihinde yaşanan olayda, sanık A.A, eski eşi M.D.F. ve onun 10 gün önce evlendiği E.F'nin evine gitmişti. A.A, 2 çocuğunu evden çıkardıktan sonra falçatayla saldırdığı çifti sırt ve boyunlarından yaralamıştı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Antalya'ya gelen yabancı turist sayısı 8 milyonu aştıAntalya'ya gelen yabancı turist sayısı 8 milyonu aştı
Kastamonu, Çankırı ve Sinop için 5 yıllık yol haritası belirleniyorKastamonu, Çankırı ve Sinop için 5 yıllık yol haritası belirleniyor
Bolu'da yolcu otobüsünde uyuşturucuyla yakalanan kişi tutuklandıBolu'da yolcu otobüsünde uyuşturucuyla yakalanan kişi tutuklandı
Anahtar Kelimeler:
antalya falçata

Antalya Namaz Vakitleri 18 Ağustos Perşembe

İmsak
04:42
Sabah
06:09
Öğle
13:06
İkindi
16:50
Akşam
19:53
Yatsı
21:15
Antalya ECZANELER
Antalya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Bir fotoğraf uğruna canından olacaktı! Şakanın sonu...

Bir fotoğraf uğruna canından olacaktı! Şakanın sonu...

Meşhur nehirde dehşete düşüren keşif! O taşlar neyin habercisi?

Meşhur nehirde dehşete düşüren keşif! O taşlar neyin habercisi?

PARTNER
Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Aşkı onda buldu! Eşi kendisinden tam 42 yaş büyük ama...

Aşkı onda buldu! Eşi kendisinden tam 42 yaş büyük ama...

Cinnet getirdi! Sevgilisinin cinsel organını kesti

Cinnet getirdi! Sevgilisinin cinsel organını kesti

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.