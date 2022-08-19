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Antalya'da eski eşi ile evlendiği kişiyi falçatayla yaralayan sanık hakim karşısında

19.08.2022 13:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da eski eşi ile evlendiği kişiyi falçatayla yaralayan sanık hakim karşısında

Antalya'nın Kepez ilçesinde eski eşi ile 10 gün önce evlendiği kişiyi falçatayla yaraladığı öne sürülen sanığın yargılanmasına başlandı.

Antalya 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık A.A. (41) Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, müştekiler M.D.F. (39), eşi E.F. (40) ve taraf avukatları hazır bulundu.

Duruşmada savunma yapan sanık A.A, eski eşi M.F. ile anlaşmalı olarak boşandıklarını, çocuklarının velayetini ve kaldıkları evi eski eşine bıraktığını söyledi.

Evlendiğini bilmediği eski eşinin evinin önüne gittiğinde M.F. ile E.F'yi balkonda gördüğünü, bunun üzerine hesap sormak amacıyla eve girdiğini belirten sanık, eski eşinin kendisine yönelik hakarette bulunup yüzüne tükürdüğünü öne sürdü.

Bunun üzerine eski eşine tokat attığını anlatan A.A, "Diğer şahıs bana yumruk attı ama isabet etmedi. Elektrik işiyle uğraştığım için falçatayı yanımda taşıyordum. Falçatayı çıkartarak kime salladığımı dikkat etmeden salladım. Kafalarına taşla vurdum. Müştekiler yaralandıktan sonra ambulansı arayarak durumları hakkında bilgi verdim. Olayda öldürme kastım yoktur. Öldürmek isteseydim öldürürdüm. Daha kesici aletler kullanabilirdim. Tasarlayarak öldürme amacıyla gitmedim. Pişmanım. Herkesten özür diliyorum. Eğer yanımda falçata olmasaydı, yaralama da olmayacaktı." diye konuştu.

Müşteki M.F. ise eski eşinin verdiği ifadelerin yalan olduğunu öne sürdü. Yeniden evlendiğinin A.A. tarafından bilindiğini savunan M.F, "Evlendikten sonra beni tehdit ediyordu. O evi de eski eşim almadı. Kendi maddi imkanlarımla evi aldım. Anlattığı gibi öyle öpüşme olayı da olmadı. Küfretmedim, hakaret etmedim. Önce falçatayla benim boynumu kesti sonra taşla yaraladı. Başımda kan kaybından ölmemi bekliyordu. Biz baygınlık geçirdik polisin içeriye nasıl girdiğini bilmiyorum. Kapıyı kilitlemişti. Ayrıca sırtımda 60 dikiş yara var. Şikayetçiyim." dedi.

Sanığın olay günü canavarca davrandığını savunan müşteki E.F. de olayda öldürme kastının olduğunu savundu.

Sanığın arkadan saldırarak boynunu kesmek istediğini, çekilmesiyle sadece çenesinin kesildiğini belirten E.F, "Falçatayla saldırdıktan sonra balkona sığındık. Balkonda bulunan taşla saldırmaya devam etti. Taş kafamda kırılmış, öldüğümüzü düşündüğü için bırakmıştı. Biz de bayılmıştık. Sanığın 'Sizin kan kaybından ölmenizi bekleyeceğim.' dediğini duydum." diye konuştu.

Tanıkların, dinlenmesinin ardından mahkeme heyeti duruşmayı 30 Eylül’e erteledi.

- Olay

Erenköy Mahallesi'nde 7 Nisan 2022 tarihinde yaşanan olayda, sanık A.A, eski eşi M.D.F. ve onun 10 gün önce evlendiği E.F'nin evine gitmişti. A.A, 2 çocuğunu evden çıkardıktan sonra falçatayla saldırdığı çifti sırt ve boyunlarından yaralamıştı.

A.A. hakkında "tasarlayarak yakın akrabayı öldürmeye teşebbüs" ve "tasarlayarak öldürmeye teşebbüs" suçlarından hazırlanan iddianame, Antalya 4. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti. Sanık hakkında her kişi için ayrı ayrı 20'şer yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

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antalya duruşma falçata

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