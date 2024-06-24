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Antalya'da eski eşini öldüren zanlı tutuklandı

AA AA
24.06.2024 12:45
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Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde eski eşini öldüren zanlı A.K. sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Eski eşi Ayten Çağıran'ı (44) bıçaklayarak öldüren şüpheli A.K. (48), Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğindeki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı, hakimlikçe tutuklandı.

A.K. Akdeniz Bulvarı'nda önceki gün tartıştığı eski eşi Ayten Çağıran'ı bıçaklayarak öldürmüş, daha sonra olay yerine gelen polise teslim olmuştu.

Çağıran'ın otopsisinde boğazındaki bıçak kesiğinin yanı sıra vücudunun çeşitli yerlerinde 10'dan fazla bıçak darbesi tespit edilmişti.

Ayten Çağıran'ın cenazesi Konya'nın Ereğli ilçesinde toprağa verilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Şüpheli Adliye

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