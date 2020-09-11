YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Antalya'da evcil hayvan ürünleri fuarı açılacak

Antalya'da evcil hayvan ürünleri fuarı açılacak

ANTALYA HABERLERİ  | 11.09.2020 16:11 | Son Güncelleme

Ulusal Fuarcılık Genel Müdürü Selçuk Çetin: - "2020'de sektörün ve tüm hayvan dostlarının dikkatini Antalya'ya çekmeyi amaçlıyoruz"

PETZOO Antalya Akdeniz Evcil Hayvan Ürünleri Fuarı, 17 Eylül'de kapılarını EXPO Antalya Fuar Alanı'nda ziyaretçilerine açacak.

Kedi, köpek, kuş, balık benzeri birçok evcil hayvan türüne dair yeni ürün ve hizmetlerin yer alacağı fuarda, mama, yem, oyuncak, kozmetik, bakım, destekleyici sağlık, temizlik ürünleri, kum, akvaryum, özel kıyafetler ve aksesuarlar hayvan sahiplerinin beğenisine sunulacak.

Organizasyonun kedi, köpek, ırk, pet kuaförleri yarışmaları, çeşitli şovlar, evcil hayvan defileleri ve derneklerle federasyonların düzenleyeceği özel etkinliklerle renkli görüntülere sahne olması bekleniyor.

PETZOO fuarlarının organizatörü Ulusal Fuarcılık Genel Müdürü Selçuk Çetin, Akdeniz Bölgesi'nde ilk defa evcil hayvan ürünleri fuarı düzenleyecek olmanın gururunu yaşadıklarını belirterek, "PETZOO Antalya Akdeniz Evcil Hayvan Ürünleri Fuarı ile 2020'de sektörün ve tüm hayvan dostlarının dikkatini Antalya'ya çekmeyi amaçlıyoruz." ifadesini kullandı.

Fuar, 4 gün açık kalacak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Skandal şoke etti! Ünlü yıldızın eşi, kendi yeğeniyle... Skandal şoke etti! Ünlü yıldızın eşi, kendi yeğeniyle...
Servis otobüsü kaza yaptı! Yaralılar varServis otobüsü kaza yaptı! Yaralılar var
En Çok Okunan Yerel Haberler
Yeni Malatyaspor, bu sezondan umutlu
Yeni Malatyaspor, bu sezondan umutlu
Kayserispor’da 14 futbolcunun lisansı çıktı
Kayserispor’da 14 futbolcunun lisansı çıktı
Gevrek’ten Gürkan’a anlamlı ziyaret
Gevrek’ten Gürkan’a anlamlı ziyaret
Denizlispor’a 17’lik orta saha
Denizlispor’a 17’lik orta saha
Başkan Ceşen’den Denizlispor’a destek
Başkan Ceşen’den Denizlispor’a destek
Antalyaspor, Süper Lig'de 25. sezonuna girdi
Antalyaspor, Süper Lig'de 25. sezonuna girdi

Antalya Namaz Vakitleri 11 Eylül Cuma

İmsak
05:08
Sabah
06:29
Öğle
12:59
İkindi
16:32
Akşam
19:19
Yatsı
20:35

Antalya Nöbetçi Eczaneler11 Eylül Cuma

Atlas Eczanesi
Muratpasa
İmge Eczanesi
Muratpasa
Ömür Eczanesi
Muratpasa
Park Eczanesi
Muratpasa
Uğur Eczanesi
Muratpasa
Yeni Yaprak Eczanesi
Muratpasa
Cevher Eczanesi
Kepez
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Korkuteli’de jandarma korona virüs denetimi
Korkuteli’de jandarma korona virüs denetimi
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Eğitim-Bir-Sen Antalya Şube Başkanı Miran: ‘Kitap derhal toplatılmalı’
Eğitim-Bir-Sen Antalya Şube Başkanı Miran: ‘Kitap derhal toplatılmalı’
Akdeniz Üniversitesi rektörlüğüne Prof.Dr. Özlenen Özkan atandı
Akdeniz Üniversitesi rektörlüğüne Prof.Dr. Özlenen Özkan atandı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.