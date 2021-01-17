YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Antalya'da evinde maymun ve keklik besleyen kişiye ceza kesildi

Antalya'da evinde maymun ve keklik besleyen kişiye ceza kesildi

17.01.2021 15:15 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da evinde maymun ve keklik besleyen kişiye ceza kesildi

Antalya'nın Kaş ilçesinde evinde maymun ve keklik besleyen kişiye, yasa dışı hayvan bulundurmaktan 2 bin 763 lira ceza uygulandı, hayvanlara el koyuldu.

İlçe Jandarma Komutanlığı ve Doğa Koruma ve Milli Park Finike Şefliği ekipleri, Bezirgan Mahallesi Ulugöl mevkisinde yaşayan S.Ö'nün evinde maymun beslediği bilgisi üzerine harekete geçti.

Ekiplerin evde yaptığı kontrolde maymun ve 3 keklik bulundu.

Hayvanlara el koyan ekipler, S.Ö'ye yasa dışı hayvan bulundurmak suçundan 2 bin 763 lira ceza kesti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERHadise son paylaşımıyla göz kamaştırdıHadise son paylaşımıyla göz kamaştırdı
Servis otobüsü kaza yaptı! Yaralılar varServis otobüsü kaza yaptı! Yaralılar var

Antalya Namaz Vakitleri 17 Ocak Pazar

İmsak
06:38
Sabah
08:02
Öğle
13:12
İkindi
15:51
Akşam
18:13
Yatsı
19:32

Antalya Nöbetçi Eczaneler17 Ocak Pazar

Aspendos Eczanesi
Muratpasa
Dinçerler Eczanesi
Muratpasa
Fulya Eczanesi
Muratpasa
Güven Eczanesi
Muratpasa
Özmen Eczanesi
Muratpasa
Selen Eczanesi
Muratpasa
Babacan Eczanesi
Kepez
Tümünü Göster
Antalya ECZANELER
Antalya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Kayserispor’da Alibec şoku

Kayserispor’da Alibec şoku

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Uşak beyaza büründü

Uşak beyaza büründü

Varto’da vurulan sondajda 39 derecelik sıcak su çıktı

Varto’da vurulan sondajda 39 derecelik sıcak su çıktı

10 gündür ilçede korona vakası görülmedi

10 gündür ilçede korona vakası görülmedi

Diğer Haberler

Voleybol Erkekler İkinci Lig

Voleybol Erkekler İkinci Lig

Kuluöztürk, “Sağlıkçı olmanın karşılığı yoksulluk sınırının altında yaşamak olmamalı”

Kuluöztürk, “Sağlıkçı olmanın karşılığı yoksulluk sınırının altında yaşamak olmamalı”

Büyükşehir kısıtlama günlerinde de görev başında

Büyükşehir kısıtlama günlerinde de görev başında

Alanya Gülevşen Camii’nin ana duvarları tamamlandı

Alanya Gülevşen Camii’nin ana duvarları tamamlandı

Kaş Ova Spor Salonu inşaatı devam ediyor

Kaş Ova Spor Salonu inşaatı devam ediyor

Kütüphanenin kitap koleksiyonu şehirle oluşturuluyor

Kütüphanenin kitap koleksiyonu şehirle oluşturuluyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.