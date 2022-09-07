Antalya'da evinde uyuşturucu imalatı yapan zanlı yakalandı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde evinde uyuşturucu imalatı ve ticareti yaptığı belirlenen şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sarıağaç Mahallesi'nde R.Ç'nin evinde uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Gazipaşa JASAT timi, Gazipaşa Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ile İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şubesi ekiplerince, eve operasyon düzenlendi.

Kokuya duyarlı dedektör köpek yardımıyla yapılan aramada 1 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.

R.Ç, gözaltına alındı.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz