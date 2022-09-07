YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Antalya'da evinde uyuşturucu imalatı yapan zanlı yakalandı

Antalya'da evinde uyuşturucu imalatı yapan zanlı yakalandı

07.09.2022 12:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da evinde uyuşturucu imalatı yapan zanlı yakalandı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde evinde uyuşturucu imalatı ve ticareti yaptığı belirlenen şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sarıağaç Mahallesi'nde R.Ç'nin evinde uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Gazipaşa JASAT timi, Gazipaşa Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ile İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şubesi ekiplerince, eve operasyon düzenlendi.

Kokuya duyarlı dedektör köpek yardımıyla yapılan aramada 1 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.

R.Ç, gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kaş'ta sürücülere reflektif yelek dağıtıldıKaş'ta sürücülere reflektif yelek dağıtıldı
Balkan ikincisi olan Rojda, Hakkari'de coşkuyla karşılandıBalkan ikincisi olan Rojda, Hakkari'de coşkuyla karşılandı
Emniyet Genel Müdürlüğünden polislerin banka maaş promosyonuna ilişkin açıklama:Emniyet Genel Müdürlüğünden polislerin banka maaş promosyonuna ilişkin açıklama:
Anahtar Kelimeler:
antalya Gözaltı Gazipaşa uyuşturucu operasyonu

Antalya Namaz Vakitleri 7 Eylül Çarşamba

İmsak
05:04
Sabah
06:26
Öğle
13:00
İkindi
16:36
Akşam
19:25
Yatsı
20:42
Antalya ECZANELER
Antalya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

10 yıllık balayının kaynağı şaşırttı: ''Çıplak fotoğraflar!''

10 yıllık balayının kaynağı şaşırttı: ''Çıplak fotoğraflar!''

Her yerde çıplaktı! Karakola şeffaf tangası ile gidince...

Her yerde çıplaktı! Karakola şeffaf tangası ile gidince...

Aradığınız özelliklere sahip akıllı telefon burada! Hayatınızı kolaylaştıracak en iyi telefonlar

Aradığınız özelliklere sahip akıllı telefon burada! Hayatınızı kolaylaştıracak en iyi telefonlar

Egzamayı, sivilceleri kurutur, saç dökülmesini durdurur...

Egzamayı, sivilceleri kurutur, saç dökülmesini durdurur...

50 şehirden 50 kadınla! Bunun için tam zamanlı işinden ayrıldı

50 şehirden 50 kadınla! Bunun için tam zamanlı işinden ayrıldı

Hafif, kaliteli, hızlı... Yılın en iyi laptopları

Hafif, kaliteli, hızlı... Yılın en iyi laptopları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.