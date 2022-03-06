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Antalya'da evlerinde uyuşturucu ürettikleri iddia edilen çift yakalandı

06.03.2022 13:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da evlerinde uyuşturucu ürettikleri iddia edilen çift yakalandı

Antalya'nın Serik ilçesinde evlerinde uyuşturucu ürettikleri iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı, karısı adli kontrolle serbest bırakıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheliler Y.D. ve C.D'nin Kökez Mahallesi'ndeki evlerinde Hint keneviri yetiştirerek uyuşturucu üretimi yaptıkları bilgisi üzerine harekete geçti.

Evde yapılan aramada 55 kök Hint keneviri, 16 kilogram sentetik uyuşturucu ve hassas terazi ele geçirildi.

Polis ekipleri, şüpheliler Y.D. ve C.D'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Y.D. çıkartıldığı hakimlikçe tutuklandı, eşi C.D. adli kontrol şartıyla salıverildi.

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