Antalya'da falezlerde bulunan cesedin kimlik tespit çalışmaları sürüyor

Antalya'nın Muratpaşa ilçesindeki falezlerde bulunan erkek cesedinin kimliğinin belirlenmesi için teşhis yaptırıldı.
Şirinyalı Mahallesi Lara Caddesi'nde halk plajı falezlerindeki kayalıkların yakınında dün bulunan ve üzerinden kimlik çıkmayan erkek cesedinin kime ait olduğunun belirlenebilmesi için başlatılan çalışmalar devam ediyor.
Bu kapsamda, cesedin 20 gündür kayıp olarak aranan bilgisayar mühendisi Çağrı Sertaç Kesici'ye ait olma ihtimaline karşı eşi Aygül Kesici ve kayınbiraderi Yalçın Çiftçioğlu tarafından Antalya Adli Tıp Kurumu morgunda teşhis yapıldı.
Cesedin kimliğinin tespit çalışmaları sürüyor.
Akdeniz Üniversitesinde (AÜ) bilgisayar mühendisi olarak görev yapan evli ve iki çocuk babası Çağrı Sertaç Kesici'nin 9 Mayıs'ta kaybolduğu ve ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu öğrenildi.
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