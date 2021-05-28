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Antalya'da falezlerde ceset bulundu

28.05.2021 17:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da falezlerde ceset bulundu

Antalya'nın Muratpaşa ilçesindeki falezlerde erkek cesedi bulundu.

Şirinyalı Mahallesi Lara Caddesi'nde bulunan halk plajı falezlerinde yüzenler, kayalıkların yakınında hareketsiz yatan biri olduğunu gördü.

İhbarı üzerine, bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, hareketsiz duran kişinin ölü olduğunu belirledi.

Üzerinden kimlik çıkmayan ceset, incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

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