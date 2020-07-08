YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Antalya'da falezlerden düşen kişi öldü

Antalya'da falezlerden düşen kişi öldü

ANTALYA HABERLERİ  | 08.07.2020 20:57 | Son Güncelleme

Antalya'da falezlerden düşen kişi öldü

Antalya'da falezlerden düşen genç hayatını kaybetti.

Muratpaşa ilçesi Çağlayan Mahallesi'nde, bir kişinin denize düştüğü ihbarını alan polis, bölgeye gitti. İsmi henüz öğrenilemeyen 18-20 yaşlarındaki gencin, çevredeki bir kişi tarafından kayalıklara çıkarıldığı görüldü.

Hayatını kaybettiği belirlenen gencin cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Öte yandan, polis ekiplerince olay yerinde ifadelerine başvurulan iki kişinin, gencin kendilerine gelerek, arkadaşıyla iddiaya girdiğini, 40 metrelik falezlerden atlayacağını söyleyerek, kendisini videoya çekmelerini istediğini söylediği öğrenildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
A kan grubunda olanlar dikkat! Flaş koronavirüs uyarısı A kan grubunda olanlar dikkat! Flaş koronavirüs uyarısı
Servis otobüsü kaza yaptı! Yaralılar varServis otobüsü kaza yaptı! Yaralılar var

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kayseri’de yağan dolu şaşırttı

Kayseri’de yağan dolu şaşırttı

Sakarya, Kocaeli, Karabük ve Düzce'de Kovid-19 tedbirleri

Sakarya, Kocaeli, Karabük ve Düzce'de Kovid-19 tedbirleri

Tarım arazisi kül oldu

Tarım arazisi kül oldu

Kaçak avcıların silahları önce sergilenecek sonra satılacak

Kaçak avcıların silahları önce sergilenecek sonra satılacak

Kaymakam Doğan, köy yatırımlarını inceledi

Kaymakam Doğan, köy yatırımlarını inceledi

Köşk Belediyesi 2 yeni parkı hizmete sundu

Köşk Belediyesi 2 yeni parkı hizmete sundu

Antalya Namaz Vakitleri 8 Temmuz Çarşamba

İmsak
03:56
Sabah
05:38
Öğle
13:07
İkindi
16:58
Akşam
20:26
Yatsı
22:02

Antalya Nöbetçi Eczaneler 8 Temmuz Çarşamba

Demir Eczanesi
Muratpasa
Ertekin Eczanesi
Muratpasa
İbrahim Özer Eczanesi
Muratpasa
Kaya Eczanesi
Muratpasa
Kök Eczanesi
Muratpasa
Yeni Yaprak Eczanesi
Muratpasa
Esra Eczanesi
Kepez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Aytemiz Alanyaspor, Trabzonspor maçına hazır

Aytemiz Alanyaspor, Trabzonspor maçına hazır

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Antalya Valisi Ersin Yazıcı oldu

Antalya Valisi Ersin Yazıcı oldu

Muratpaşa'da Açık Havada Sinema Keyfi

Muratpaşa'da Açık Havada Sinema Keyfi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.