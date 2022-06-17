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Antalya'da farklı suçlardan aranan 51 zanlı operasyonla yakalandı

17.06.2022 23:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da farklı suçlardan aranan 51 zanlı operasyonla yakalandı

Antalya'da farklı suçlardan aranan 51 şüpheli eş zamanlı düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince aranan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Şubeden 44 ekipteki 105 personelin katılımıyla eş zamanlı düzenlenen operasyonda, "göçmen kaçakçılığı, yağma, yoksun kılma, uyuşturucu ticareti yapmak ve dolandırıcılık" başta olmak üzere farklı suçlardan aranan, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunanlarında aralarında olduğu 51 kişi gözaltına alındı.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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