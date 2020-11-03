Antalya'da FETÖ sanığı karı kocaya hapis cezası

Antalya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada yargılanan karı kocaya hapis cezası verildi.

9. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu yargılanan sanık S.G, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kapsamında duruşmaya Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı, tutuksuz yargılanan eşi A.G. ve avukatı salonda hazır bulundu.

Karar öncesi söz verilen sanıklar, haklarındaki suçlamaları kabul etmediklerini belirterek beraatlerine karar verilmesini talep etti.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıklardan eski öğretmen S.G'yi 8 yıl 9 ay hapis cezası verilerek tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Sanık A.G. ise 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, yattığı süreyi göz önünde bulundurarak kadının tutuklanmasına gerek olmadığına hükmetti.

