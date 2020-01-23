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Antalya'da FETÖ şüphelisi eski öğretmen yakalandı

BURDUR HABERLERİ  | 23.01.2020 13:21 | Son Güncelleme

Antalya'da FETÖ şüphelisi eski öğretmen yakalandı

Burdur'da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle 3,5 yıldır aranan eski öğretmen Antalya'da yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Burdur Jandarma Komutanlığı ekipleri, örgütün talimatıyla Bank Asya'ya para yatırdığı ve örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu iddiasıyla hakkında yakalama kararı bulunan eski öğretmen N.Ç'nin Antalya'da bulunduğunu tespit etti.

Jandarma ekiplerinin Kepez ilçesindeki bir adrese düzenlediği operasyonda yakalanan şüpheli, polise teslim edildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen N.Ç, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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Anahtar Kelimeler:
Burdur eski öğretmen FETÖ/PDY Tutuklama

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