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Antalya'da FETÖ/PDY operasyonlarında 13 şüpheli gözaltına alındı

21.01.2021 13:09 | Son Güncelleme:
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Antalya'da FETÖ/PDY operasyonlarında 13 şüpheli gözaltına alındı

Antalya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonlarda 13 zanlı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, FETÖ/PDY'nin bütünüyle deşifre edilip faaliyetlerinin sonlandırılması ve örgüt üyelerinin yakalanması için yürütülen çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda 11-17 Ocak'ta düzenlenen operasyonlarda 13 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından 4 zanlı soruşturmaların sürdüğü illere gönderildi. İfade işlemleri tamamlanan 9 şüpheliden 3'ü savcılığın talimatıyla serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 4'ü salıverildi.

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