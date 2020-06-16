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Antalya'da FETÖ/PDY operasyonu

ANTALYA HABERLERİ  | 16.06.2020 10:21 | Son Güncelleme

Gözaltına alınan 15 zanlıdan biri tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla olmak üzere 14'ü serbest bırakıldı

Antalya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 15 şüpheliden biri tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla olmak üzere diğerleri salıverildi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince FETÖ/PDY'nin deşifre edilerek faaliyetlerine son verilmesi ve örgüt mensuplarının yakalanması için çalışma başlatıldı.

Ekiplerin önceden belirlediği adreslere düzenlenen operasyonda, 15 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 11'i savcılık sorgularının ardından serbest bırakıldı.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan 4 zanlıdan biri tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

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