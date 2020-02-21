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Antalya’da Fırat Yılmaz Çakıroğlu anıldı

ANTALYA HABERLERİ  | 21.02.2020 12:28 | Son Güncelleme

Ege Üniversitesinde 2015 yılında bıçaklanarak öldürülen Fırat Yılmaz Çakıroğlu için Akdeniz Üniversitesi’nde anma töreni gerçekleştirildi.2015 Yılında eğitim gördüğü Ege üniversitesinde yaşanan alçak saldırı sonrası hayatını kaybeden Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü 4.

Ege Üniversitesinde 2015 yılında bıçaklanarak öldürülen Fırat Yılmaz Çakıroğlu için Akdeniz Üniversitesi’nde anma töreni gerçekleştirildi.
2015 Yılında eğitim gördüğü Ege üniversitesinde yaşanan alçak saldırı sonrası hayatını kaybeden Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü 4. Sınıf öğrencisi, Ülkü Ocakları Üniversite Başkanı Şehit Fırat Yılmaz Çakıroğlu şehit edilişinin sene-i devriyesinde tüm yurtta olduğu gibi Antalya’da da anıldı. Ülkü Ocakları Antalya İl Başkanlığı tarafından Akdeniz Üniversitesinde düzenlenen anma etkinliğine Ülkü Ocakları Antalya İl Başkanı Ünsal Yılmaz Yeşildal, MHP Antalya İl Başkanı Hilmi Durgun, Taş Medreseli Ülkücüler Antalya İl Başkanı Mustafa Kılıç, MHP İl Başkanlık divanı, MHP ve ülkü ocakları ilçe başkanları ile çok sayıda ülkücü katıldı. Üniversite şenlik alanında toplanan ülkücüler okunan Kuran-ı Kerim tilavetinin ardından dualar ve tekbirlerle Şehit Fırat Yılmaz Çakıroğlu’nu anarken, zaman zaman gözyaşlarına da engel olamadılar.
Etkinlik alanında yapılan anma töreninde konuşan Ülkü Ocakları Antalya İl Başkanı Ünsal Yılmaz Yeşildal, yüzünde vatan gülüşü olan nur yüzlü Fırat Yılmaz Çakıroğlu’nu hiçbir zaman unutmayacaklarını, yeni Fırat’lar yetiştirmeye ant içtiklerini belirterek “Fırat kardeşimiz vatan, millet, din ve devlet yolunda vatan hainleri tarafından şehit edilmiştir. Fırat kardeşimizi şehit eden alçaklar şunu bilmelidir ki; bu dava binlerce şehit vermiş ancak asla yolundan dönmemiş, vazgeçmemiş ve İlay-ı Kelimetullah yoluna emin adımlarla ilerlemektedir. Bu gün bizler yarın da gelecek nesillerimiz bu davanın sahibi olmaya, bu davayı yüceltmeye ve Fırat kardeşimizin yolundan gitmeye kararlıdır. Allah yolumuzu emin, davamızı daim kılsın. Bu güne kadar davaya hizmet etmiş tüm şehitlerimizi bir kez daha rahmet, minnet ve dualarla anıyoruz” şeklinde konuştu.

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