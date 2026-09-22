Aziz Yıldırım kanunları! "Herkes gider o kalır" diyerek duyurdu

Süper Lig’in 6. haftasında Eyüpspor’u 8-0 mağlup eden Fenerbahçe, tarihinin en farklı galibiyetlerinden birine imza attı. Karşılaşma öncesinde Başkan Aziz Yıldırım’ın soyunma odasında futbolcularla bir araya gelerek İsmail Kartal’a destek verdiği öne sürüldü.

AZİZ YILDIRIM’DAN İSMAİL KARTAL’A GÜVEN MESAJI

Fenerbahçe’de son haftalarda alınan sonuçların ardından teknik direktör İsmail Kartal’ın geleceğiyle ilgili çeşitli iddialar gündeme gelirken, Aziz Yıldırım’dan deneyimli teknik adama destek geldiği belirtildi.

İddiaya göre Yıldırım, Eyüpspor maçı öncesinde oyuncularla gerçekleştirdiği toplantıda İsmail Kartal’ın arkasında olduğunu açıkça dile getirdi.

“HERKES GİDER, O KALIR”

Aziz Yıldırım’ın futbolculara yaptığı konuşmada, “Teknik direktörümüz İsmail Kartal’a sonuna kadar güveniyorum. Onun önderliğinde sizlerin büyük başarılara imza atacağınızı düşünüyorum. Herkes gider, o kalır!” ifadelerini kullandığı öne sürüldü.

Bu sözlerle birlikte futbolculara hem teknik direktöre güvenmeleri hem de sezonun geri kalan bölümüne odaklanmaları yönünde mesaj verildiği aktarıldı.

İSMAİL KARTAL’DAN TEŞEKKÜR

Toplantının ardından İsmail Kartal’ın da Aziz Yıldırım’a verdiği destek nedeniyle teşekkür ettiği belirtildi.

Fenerbahçe, bu gelişmelerin ardından Eyüpspor karşısında sahadan 8-0’lık galibiyetle ayrılırken, sarı-lacivertliler kulüp tarihindeki en farklı galibiyetlerinden birini elde etti.