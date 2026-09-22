MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Uzak Şehir'in Nare'si Sahra Şaş evli mi, kaç yaşında? Pozlarına beğeni yağdı

Uzak Şehir'in Nare'si Sahra Şaş yeni sezonda daha ön plana çıktı. Sezon finalinde sevdiği adamı kaybeden ve yeni sezonda yas sürecinde olan Nare'nin sahneleri konuşulurken rolü üstlenen Sahra Şaş'ın özel hayatı ve yaşı da merak ediliyor.

Uzak Şehir'in Nare'si Sahra Şaş evli mi, kaç yaşında? Pozlarına beğeni yağdı
Nebahat Kübra Akalın

Kanal D'de yayınlanan Uzak Şehir dizisi yeni sezona iddialı başladı. Sevilen dizide Nare karakterine hayat veren Sahra Şaş'ın sahneleri X'te konuşuluyor. Uzak Şehir'in Nare'si Sahra Şaş'in özel hayatı merak ediliyor.

Uzak Şehir in Nare si Sahra Şaş evli mi, kaç yaşında? Pozlarına beğeni yağdı 1

Boran, Kaya ve Cihan’ın kız kardeşi Nare sevdiği Şahin'in ölümüyle sarsıldı. Uzak Şehir yeni sezonda Nare karakteri daha çok öne çıkmaya başladı.
Uzak Şehir in Nare si Sahra Şaş evli mi, kaç yaşında? Pozlarına beğeni yağdı 2

Acısını yaşarken sık sık bar sahneleriyle öne çıkan Nare'nin 65. bölümdeki halleri de gündeme geldi.

Uzak Şehir in Nare si Sahra Şaş evli mi, kaç yaşında? Pozlarına beğeni yağdı 3


Annesinden "Ahlaksız" nidasıyla tokat yiyen Nare'nin dizideki iddialı tarzı da konuşuldu. Nare'ye hayat veren Sahra Şaş'ın yaşı merak edildi.

Uzak Şehir in Nare si Sahra Şaş evli mi, kaç yaşında? Pozlarına beğeni yağdı 4

SAHRA ŞAŞ KAÇ YAŞINDA?

1994 yılında İstanbul'da doğdu. Aslen Erzincanlı olan güzel oyuncu ilk olarak Tatar Ramazan adlı dizide rol aldı.
Uzak Şehir in Nare si Sahra Şaş evli mi, kaç yaşında? Pozlarına beğeni yağdı 5

2017 yılında Adını Kalbime Yazdım, Çoban Yıldızı ve Kadın adlı dizilerde, 2018 yılında Bizim Hikaye adlı dizide, 2020 yılında Zemheri adlı dizide, 2021 yılında Ex Aşkım adlı dizide ve Alev Alev adlı dizide, 2021 yılında İlk ve Son adlı dizilerde roller almıştır.

Uzak Şehir in Nare si Sahra Şaş evli mi, kaç yaşında? Pozlarına beğeni yağdı 6

SAHRA ŞAŞ EVLİ Mİ?

Uzak Şehir'in Nare'si Sahra Şaş gerçek hayatta evli değil.

Güzel oyuncunun sosyal medyadaki pozlarına da ilgi yoğun. Oyuncuya pek çok yorum ve beğeni yağıyor.

250.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı ON'da!

250.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı ON'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Reyting birincisi olduğu gün üzen haber geldiReyting birincisi olduğu gün üzen haber geldi
Ünlü oyuncu kabusu yaşadı! Etek altı görüntüsünü gizlice çektilerÜnlü oyuncu kabusu yaşadı! Etek altı görüntüsünü gizlice çektiler

Anahtar Kelimeler:
Sahra Şaş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Manisa'da okula silahlı saldırı

Manisa'da okula silahlı saldırı

Ankara’da bir evde 3 kişi ölü bulundu

Ankara’da bir evde 3 kişi ölü bulundu

Trabzonspor kazandı, Amedspor liderliğe yükseldi! Süper Lig'de ipi göğüsleyecek takımı açıkladılar: %53 ile şampiyon...

Trabzonspor kazandı, Amedspor liderliğe yükseldi! Süper Lig'de ipi göğüsleyecek takımı açıkladılar: %53 ile şampiyon...

Ödül gecesinde fenalaştı! Kızı hemen müdahale etti

Ödül gecesinde fenalaştı! Kızı hemen müdahale etti

Erdoğan, Hamdi Ulukaya'ya kürsüden seslendi: Seni de bekliyoruz

Erdoğan, Hamdi Ulukaya'ya kürsüden seslendi: Seni de bekliyoruz

MASAK devreye girdi! Hedef Yatırım Bankası'nın 2 milyar TL'lik işlemi durduruldu

MASAK devreye girdi! Hedef Yatırım Bankası'nın 2 milyar TL'lik işlemi durduruldu

En Çok Aranan Haberler

SGK artık ödemeyecek: Yargıtay’dan tartışma yaratacak karar! "Erkeğinizin aldattığını gösteren büyük işareti" 2 katlı 5 odalı! 950 bin TL'lik ev kullanıcıları ikiye böldü 1987 yılından beri derin dondurucusunda saklıyormuş! Kapağını açınca şaşırdı Sokak ortasında 30 kişilik bisikletli çete tekme tokat saldırdı Denizden çıktı! Yakaladığı şeye kendisi de inanamadı Garsona notunu fişle iletti! "Kocama canım deme" Kurtulduk! Şansı %0'a düştü Tesadüfen gördü! Eşini dolabın önünde böyle yakaladı Gelinin annesinin kıyafet seçimi olay oldu Fiyatı duyunca şoke oldular! Para ödemeden kuaförden kaçtılar 3 aylık bebek hastanelik oldu! Güvenlik kamerası gerçeği ortaya çıkarttı Dans ederken işler kontrolden çıktı! Alkolü fazla kaçırdı Yüzüğünü düşürdü! Arabasını parçaladı, didik didik aradı Beyaz lekeler endişe yarattı! "Uzak durun" Burnunu çıkartıp kavanozda saklıyor! Değişimi şaşırttı Sosyal medya bu teoriyi konuşuyor! "Asla ölmüyoruz" dedi Kiralardan bıktı! Burada yaşıyor Bir günde 10001 barfiks çekip dünya rekorunu kırdı Bebeğine 'çirkin' denildi! Cevabıyla olay oldu Mutfakta sağlık var! Her gün tüketilebilecek antiinflamatuar gıdalar "Dünyanın en iyi çileği" diyerek paylaştı! 1 tanesine 692 TL ödedi Gözlerinin önünde ölen yolcuyla tüm yolu yan yana gittiler DERBİ BERABERE BİTTİ AMA GİZLİ KAZANAN GALATASARAY OLDU 'Kıyamet tarihi' denildi! Herkesi endişelendirdi: "Durma noktasına gelecek" 10 yıl boyunca hiçbir şey yemedi! "Nasıl bir şey olduğunu anlatmak zor" Restoran sahibi de şaşkın! Hırsız tuvaletin lavabosunu çaldı Evlendi ama eşi gerçek bile değil! "İlişkimiz bir bilim kurgu filmi gibi" Ketçaptan korkuyor! "Yakınımda bile bulunduramıyorum" Boy aynası beklerken gelen kargo şoke etti
Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
Son Dakika Haberleri Haberler Finans Yemek Kadın Magazin Trend Eğitim Spor Video Yerel Haberler
Teknoloji Sağlık Astroloji Vitrin Seçim Haberleri Canlı Maç Anlatımı Gazeteler E-mail Şans Oyunları Kobi myMani
Borsa Seans İstatistiği Canlı Borsa Finansal Sözlük Hisseler Kripto Para Altın Fiyatları Dolar Kuru Euro Kuru Rüya Tabirleri Hava Durumu Keşfet
Oyun Kelime Bul Soran Anne Tatil Bulucu Milli Piyango Sonuçları E-Okul Giriş Instagram Dondurma Instagram Silme TDK Sözlük Ayetel Kürsi Nazar Duası
Sibel Kekilli düğün dansını paylaştı! Gelinliğine yorum yağdı Uykucu filmi konusu ne, oyuncuları kimler? Nevşin Mengü'nün tartışma yaratan sözleri: "Bir şey olmak istiyorsan..." Yerel Seçim 2024 Yemek Tarifi
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.