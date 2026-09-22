Uzak Şehir'in Nare'si Sahra Şaş evli mi, kaç yaşında? Pozlarına beğeni yağdı

Kanal D'de yayınlanan Uzak Şehir dizisi yeni sezona iddialı başladı. Sevilen dizide Nare karakterine hayat veren Sahra Şaş'ın sahneleri X'te konuşuluyor. Uzak Şehir'in Nare'si Sahra Şaş'in özel hayatı merak ediliyor.

Boran, Kaya ve Cihan’ın kız kardeşi Nare sevdiği Şahin'in ölümüyle sarsıldı. Uzak Şehir yeni sezonda Nare karakteri daha çok öne çıkmaya başladı.



Acısını yaşarken sık sık bar sahneleriyle öne çıkan Nare'nin 65. bölümdeki halleri de gündeme geldi.

Annesinden "Ahlaksız" nidasıyla tokat yiyen Nare'nin dizideki iddialı tarzı da konuşuldu. Nare'ye hayat veren Sahra Şaş'ın yaşı merak edildi.

SAHRA ŞAŞ KAÇ YAŞINDA?

1994 yılında İstanbul'da doğdu. Aslen Erzincanlı olan güzel oyuncu ilk olarak Tatar Ramazan adlı dizide rol aldı.



2017 yılında Adını Kalbime Yazdım, Çoban Yıldızı ve Kadın adlı dizilerde, 2018 yılında Bizim Hikaye adlı dizide, 2020 yılında Zemheri adlı dizide, 2021 yılında Ex Aşkım adlı dizide ve Alev Alev adlı dizide, 2021 yılında İlk ve Son adlı dizilerde roller almıştır.

SAHRA ŞAŞ EVLİ Mİ?

Uzak Şehir'in Nare'si Sahra Şaş gerçek hayatta evli değil.

Güzel oyuncunun sosyal medyadaki pozlarına da ilgi yoğun. Oyuncuya pek çok yorum ve beğeni yağıyor.