Antalya'da gaziyi darbettiği öne sürülen baba ile oğlunun tutuklanmamasına tepki

Antalya'da terörle mücadele gazisi Gökhan Koç'u darbettiği iddiasıyla gözaltına alındıktan sonra babanın adli kontrol şartıyla serbest kalması, oğlunun ise ev hapsi kararıyla bırakılması tepkiyle karşılandı.

Darbedildiği öne sürülen Koç'un Kepez ilçesindeki evinin önünde toplanan Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit, Dul ve Yetimler Derneği üyesi bir grup, şüphelilerin tutuklanmamasına tepki gösterdi.

Gazi Koç, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, hukuki mücadelesini tüm şehit yakınları ve gaziler için sürdüreceğini söyledi.

Kendisine destek veren şehit yakınları ve gaziler ile tüm vatandaşlara teşekkür ettiğini dile getiren Koç, "Devlet her zaman gaziler ve şehit yakınlarının yanında oldu. Bu konuda da bizim yanımızda oldu. İnşallah bu gazi ve şehit yakınlarına yapılan son çirkin davranış olsun. Bunların yaşanmaması için bu kişilerin gerekli cezayı alması gerekiyor. Bu kişilerin ceza alması için gerekli yasal düzenlemelerin yapılmasını istiyorum." ifadelerini kullandı.

Gazi Koç'un eşi Pınar Koç ise eşinin yanında darbedilmesinin kendisini daha da fazla üzdüğünü belirtti. Korku ve tedirginliklerinin sürdüğünü anlatan Koç, "Tutuklanmasını bekliyorduk. Serbest kalmaları bizi ve gazileri çok üzdü. Umarım hak ettikleri cezayı alırlar." diye konuştu.