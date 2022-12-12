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Antalya’da gece yarısı otoparkta iki grup arasında silahlı çatışma: 5 yaralı

12.12.2022 14:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’nın Serik ilçesinde otoparkta gece saatlerinde iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada 5 kişi yaralandı.

İddiaya göre, nişan merasiminde çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olay, Serik ilçesine bağlı Merkez Mahallesi, Atatürk Caddesinde gece saat 00.30 sıralarında otoparkta meydana geldi.

İddiaya göre, nişan mersaiminde O.T ile L.E ve N. A arasında tartışma çıktı. Tarafların anlaşmazlığı dışarda sözleşerek otoparkta biraraya geldiler. Burada yanlarında getirdikleri pompalı tüfeklerle birbirine ateş eden şahıslarla, kavgaya dahil olan O.S, D.T ve M.Ö, H.S ve M.K.K av tüfeğiyle vurularak yaralandı.

Yaralılar kendi imkanlarıyla gittikleri Serik Devlet Hastanesinde tedavi altına alındılar. Olay sonrası ihbar üzerine gelen polis ekipleri yaptığı incelemede fişek bulurken, bazı araçlara kurşunların isabet ettiği görüldü. Polis olayla ilgili tahkikatı sürerken, ticari taksiyle gelen ve aracı çalışır halde bırakıp kayıplara karışan 2 maskeli şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

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