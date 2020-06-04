Antalya'da gezi tekneleri yüzde 50 kapasiteyle çalışacak

Deniz Ticaret Odası Antalya Şube Başkanı Ahmet Çetin, gezi teknelerinin bir süreliğine yüzde 50, ticari yatların da tam kapasiteyle hareket edeceğini bildirdi.

Çetin, yaptığı yazılı açıklamada, Demre Çayağzı, Üçağız ve Kaş'ın yat turları, dalış turizmi açısından önemli merkezler olduğunu belirtti.

Bölgelerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı gerekli tedbirlerin alındığını aktaran Çetin, "Teknelerimiz hazırlandı, sezon başladı. Şu anda sessizlik hakim ancak önümüzdeki günlerde hareketlilik olacağını tahmin ediyoruz. Gezi teknelerimiz bir süreliğine yüzde 50 kapasiteyle, ticari yatlar da 12 kişi tam kapasiteyle hareket edecek." bilgisini paylaştı.

Sektör temsilcileriyle sık sık görüştüklerini, zorlu süreci en iyi şekilde geçirmek için gerekli adımları attıklarını anlatan Çetin, su altı sevdalılarını Kaş'a beklediklerini bildirdi.

Su altında virüs olmadığına değinen Çetin, "Misafirlerimizin rahatlıkla Kaş'a gelip, muhteşem su altı güzelliklerini yerinde görmelerini bekliyoruz." ifadesini kullandı.