Antalya'da "Gloria Özaltın Championship" golf yarışması sona erdi

Antalya'da amatör golfçülerin bir araya geldiği "Gloria Özaltın Championship" müsabakası tamamlandı.

Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde düzenlenen 4 farklı turnuvaya 6 ülkeden 150 golfçü katıldı.

Türkiye'nin tek "45 Delikli Golf Tesisi" unvanı ve tek "TrackMan Range" uygulamasına sahip, Michel Gayon imzalı Gloria Golf Kulübü sahalarında düzenlenen Gloria Özaltın Championship'de, bireysel turnuvalar gerçekleştirildi.

Organizasyonda " TrackMan Range "Longest Drive" ve "Nearest The Pin" müsabakaları da yapıldı.

Müsabakaların sonunda kadınlar bireysel turnuvasında Beyhan Benardete, erkeklerde Cengiz Şahin'e ödülleri verilirken, "Sebahat Özaltın" kadınlar ödülünü de yine Beyhan Benardete almaya hak kazandı.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz