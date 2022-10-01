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Antalya'da golf oynarken fenalaşan turist hayatını kaybetti

01.10.2022 17:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da golf oynarken fenalaşan turist hayatını kaybetti

Serik ilçesinde golf oynadığı sırada fenalaşan Alman turist, yaşamını yitirdi.

Almanya'dan tatile gelen ve Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde kalan Gery T. (62), otelin sahasında golf oynadığı sırada fenalaştı.

Durumu fark eden diğer oyuncular, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

Bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Serik'teki bir özel hastaneye kaldırılan Gery T. hayatını kaybetti.

Cenaze Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

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Anahtar Kelimeler:
antalya Serik Belek

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