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Antalya'da görme engelli 9 kişi deniz dibinde beyaz bastonla yürüyüş yaptı

15.10.2021 15:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da görme engelli 9 kişi deniz dibinde beyaz bastonla yürüyüş yaptı

Antalya'nın Alanya ilçesinde "deniz dibinde beyaz bastonla yürüme" etkinliği kapsamında görme engelliler dalış yaptı.

Görmeyenleri Koruma Derneği Konya Şubesince, "15 Ekim Dünya Beyaz Baston Körler Bağımsızlık ve Güvenlik Günü" kapsamında, Dolphin Dalış Okulunun katkılarıyla, Alanya Kalesi çevresinde etkinlik gerçekleştirildi.

Dalış kıyafetlerini giyen 9 görme engelli, eğitmenler eşliğinde denize girdi.

Etkinlikte su üstünde afiş açan görme engelliler, daha sonra su altında beyaz bastonla yürüyüş gerçekleştirdi.

Derneğin Konya Şube Başkanı Veli Özağan, farklı bir etkinlik yapmak istediklerini söyledi.

Görme engelliler için hayata tutunma konusunda farkındalık oluşturmak istediklerini belirten Özağan, "Deniz dibinde beyaz bastonlarımızla yürümeye çalıştık." dedi.

Özağan, azim sayesinde yapılamayacak bir şeyin olmadığını bugün bir kez daha gösterdikleri için mutlu olduklarını dile getirdi.

Dalış yapanlardan İbrahim Gülgen, su altında yürümeye çalışarak çok güzel bir sualtı şöleni yapmak istediklerini dile getirdi.

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