YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Antalya'da "Güvenli Turizm Sertifikası" almadan çalışan otellere ceza uygulanacak

Antalya'da "Güvenli Turizm Sertifikası" almadan çalışan otellere ceza uygulanacak

ANTALYA HABERLERİ  | 02.07.2020 14:19 | Son Güncelleme

Antalya'da "Güvenli Turizm Sertifikası" almadan çalışan otellere ceza uygulanacak

Antalya'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında, zorunlu oldukları halde "Güvenli Turizm Sertifikası" bulunmadan müşteri kabul eden konaklama tesislerinin faaliyetlerine son verilmesi kararı alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Kovid-19 ile mücadele kapsamında alınacak yeni kararları görüşmek üzere toplandı.

"Konaklama Tesislerinde Uygulanacak Standartlar ve Tedbirler" konulu genelgeye eklenen "Güvenli Turizm Sertifikası" bölümünde yer alan hususlara göre değerlendirmelerde bulunuldu.

Sertifikanın 50 oda ve üzeri tüm konaklama tesislerince (belediye ruhsatlılar dahil) alınmasının zorunlu olduğuna işaret edildi.

Kurulda, alınan kararlar şöyle:

"Halen faaliyette olan konaklama tesislerinin 'Güvenli Turizm Sertifikası'nı alabilmeleri için 15 Temmuz 2020'ye kadar, faaliyete yeni geçecek tesislerin ise faaliyete geçmelerini takiben yedi gün içerisinde, Türkiye Turizm Tanıtma ve Geliştirme Ajansı www.tga.gov.tr web adresinde belirtilen sertifika firmalarınca denetlenen ve düzenlenen sertifika koşullarını yerine getirerek sertifika almaları gerekiyor. 'Güvenli Turizm Sertifikası' alma zorunluluğu getirilen konaklama tesislerinin, sertifikasız faaliyet gösterdiğinin tespiti halinde iş yeri açma ve çalışma ruhsatı ve/veya turizm belgesi iptali dahil her türlü cezai işlem saklı kalmak kaydıyla, işletme faaliyetlerine son verilecek."

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Ronaldo'yla aşk yaşadığını söylemişti! Çırılçıplak... Ronaldo'yla aşk yaşadığını söylemişti! Çırılçıplak...
Servis otobüsü kaza yaptı! Yaralılar varServis otobüsü kaza yaptı! Yaralılar var

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kütahya’da 25 yeni istihdam

Kütahya’da 25 yeni istihdam

Çiftçilerin imdadına avcılar yetişti

Çiftçilerin imdadına avcılar yetişti

Altınköy’e at çiftliği

Altınköy’e at çiftliği

Sel felaketinde 50 hayvan telef oldu

Sel felaketinde 50 hayvan telef oldu

Hıdırdivan yoluna neşter

Hıdırdivan yoluna neşter

Manisa'da iki aile arasındaki arazi kavgasında 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

Manisa'da iki aile arasındaki arazi kavgasında 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

Antalya Namaz Vakitleri 2 Temmuz Perşembe

İmsak
03:51
Sabah
05:35
Öğle
13:06
İkindi
16:57
Akşam
20:28
Yatsı
22:04

Antalya Nöbetçi Eczaneler 2 Temmuz Perşembe

Çoban Eczanesi
Muratpasa
Gökçen Efe Eczanesi
Muratpasa
Oktay Eczanesi
Muratpasa
Okyanus Eczanesi
Muratpasa
Tan Eczanesi
Muratpasa
Yeşilbahçe Eczanesi
Muratpasa
Frezya Eczanesi
Kepez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Antalyaspor, kupa maçının hazırlıklarını sürdürdü

Antalyaspor, kupa maçının hazırlıklarını sürdürdü

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Muratpaşa'da Açık Havada Sinema Keyfi

Muratpaşa'da Açık Havada Sinema Keyfi

Manavgat’ın yemekleri tanıtıldı

Manavgat’ın yemekleri tanıtıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.