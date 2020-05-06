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Antalya’da hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması kaldırıldı

ANTALYA HABERLERİ  | 06.05.2020 23:32 | Son Güncelleme

Antalya Valisi Münir Karaloğlu sosyal medyadan yaptığı paylaşımında, korona virüsle mücadelenin 1’nci aşamasının başarıyla tamamlandığını, artık 2’nci aşamaya gelindiğini söyledi.

Antalya Valisi Münir Karaloğlu sosyal medyadan yaptığı paylaşımında, korona virüsle mücadelenin 1’nci aşamasının başarıyla tamamlandığını, artık 2’nci aşamaya gelindiğini söyledi. Bu sürece katkı sunan herkese teşekkür eden Karaloğlu, “Bundan böyle şehrimizde, sokağa çıkma yasağı olmayacak. Daha özgür olacağız ancak mutlaka daha tedbirli olmak şartıyla.” ifadelerini kullandı.
Sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan kişilere istisna uygulanması konulu genelge çerçevesinde, 10 Mayıs Pazar günü, 11.00-15.00 saatleri arasında yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşları ve ihtiyaç duyulan hallerde bunların refakatçileri ile, 14 yaş ve altı çocukların 13 Mayıs Çarşamba günü; 15-20 yaş arasındaki gençlerin ise 15 Mayıs Cuma günü, 11.00-15.00 saatleri arasında yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla istisna olarak dışarı çıkmalarına izin verilecek. Sokağa çıkma kısıtlaması olan 24 ilin dışında tutulan Antalya’da 65 yaş üzeri ve 20 yaş altı vatandaşların için söz konusu tarihler dışında daha önce uygulanan kısıtlamalar aynen devam edecek. Antalya İl Hıfzısıhha kurulu tarafından yine daha önce salgının önlenmesine ilişkin alınan kararlarda da bir değişiklik olmayacak.
Alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 ’nci maddesi gereğince idari işlem uygulanacak. Aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlem başlatılacak.

İçişleri Bakanlığı tarafından valiliklere gönderilen genelgede Covid-19 tedbirleri kapsamında 08 Mayıs tarihinde saat 24.00 ile 10.05.2020 tarihi saat 24.00 arasında istisnalar hariç olmak üzere büyükşehir statüsündeki Adana, Ankara, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Mardin, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van ve Zonguldak olmak üzere 24 ilde vatandaşların sokağa çıkmalarının kısıtlandığı belirtildi. Alınan tedbirlerin olumlu sonuç vermesi sebebiyle kısıtlamanın dışında tutulan Antalya’da İl Hıfzısıhha Kurulu tarafından daha önce alınan tedbirlerde ise bir değişiklik olmayacak. 65 yaş üzeri ve 20 yaş altı vatandaşlar için belirlenen tarih ve saatler dışında daha önce uygulanan kısıtlamalar aynen devam edecek. Salgının önlenmesine yönelik yine İl Hıfzısıhha kurulu tarafından alınan kararlarda da bir değişiklik olmayacak.

Vali Karaloğlu’ndan vatandaşa teşekkür
Antalya Valisi Münir Karaloğlu, sosyal medyadan yaptığı paylaşımında ülke olarak covid-19 mücadelenin 1’inci aşamasının başarıyla tamamlandığını ifade ederek, Antalya’nın evde kaldığını, tedbirlere uyduğunu ve süreci başarıyla tamamlandığını kaydetti. Karaloğlu, başarılı sürece katkısı ve emeği olanlara ise teşekkürlerini sundu.

“Şehrimizde sokağa çıkma yasağı olmayacak”
Korona virüs ile mücadelede artık 2’nci aşamaya gelindiğini söyleyen Karaloğlu, “Bundan böyle şehrimizde, sokağa çıkma yasağı olmayacak. Daha özgür olacağız ancak mutlaka daha tedbirli olmak şartıyla.“ dedi.

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