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Antalya'da hakkında 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

26.02.2022 22:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da hakkında 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Antalya'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, şüphelilere yönelik gelen ihbar üzerine çalışma başlattı.

Operasyonda, Antalya Ağır Ceza İlamat Masası'nca, hakkında "dolandırıcılık" suçundan verilen 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle aranan D.K. yakalandı.

Hükümlü D.K, adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.

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