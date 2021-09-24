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Antalya'da haklarında arama kararı bulunan 35 kişi yakalandı

24.09.2021 22:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da haklarında arama kararı bulunan 35 kişi yakalandı

Antalya'da çeşitli suçlardan haklarında arama kararı bulunan 35 kişi operasyonla gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kentte "hırsızlık, dolandırıcılık, yaralama, tehdit, hakaret ve uyuşturucu ticareti yapma" suçlarından hakların yakalama emri bulunan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda 36 ekip ve 85 personelin destek verdiği operasyonda yakalaması bulunan 35 kişi yakalandı.

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antalya Şüpheli

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