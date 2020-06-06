Antalya’da Halk Süt Projesi başlıyor

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in seçim vaatleri arasında yer alan Halk Süt Projesi hayata geçiyor. Büyükşehir Belediyesi, sosyal incelemesi yapılarak ihtiyacı olduğu tespit edilen çocuklara ayda 8’er litre ücretsiz süt desteği sağlayacak. Başkan Muhittin Böcek, çocukların sağlığı ve gelişimi için sütün önemine dikkat çekerek “Çocuklar bizim geleceğimiz en değerli varlığımız” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in seçim kitapçığında yer alan projelerden biri daha hayat buluyor. Geleceğimiz olan çocukların sağlıklı beslenmeleri amacıyla Büyükşehir Belediyesi, Halk Süt Projesini başlatıyor. Başkan Böcek’in yerelden kalkınma hamlesiyle hayata geçecek Halk Süt Projesi’nde sütler çocuklara ücretsiz dağıtılacak. Proje kapsamında sosyal hizmet uzmanları ve sosyologlar tarafından ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen 2-5 yaş arasındaki çocuklar için aylık 8’er litre süt desteği sağlanacak.

Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek projelerinde, 7’den 70’e kadın, çocuk, genç, yaşlı, engelli tüm bireyleri düşündüklerini belirterek, insana dokunan hizmetleri önemsediğini söyledi. Çocukların Türkiye’nin geleceği olduğunu belirten Başkan Böcek, “En değerli varlıklarımız çocuklarımız. Onların sağlığını ve gelişimini korumak öncelikli görevimiz. Süt çocukların sağlığı ve gelişimi için çok önemli. Bir ayda 8 litre süt desteği sağlayacağız. Süt seven çocuklar yetişsin istiyoruz” dedi.