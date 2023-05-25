Antalya’da hapis cezası bulunan 2 firari yakalandı

Şüpheliler sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, il genelinde mevcut huzur, güven ortamının devamının sağlanması, suç ve suç unsurlarının ele geçirilmesine yönelik Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma gerçekleştirdi.

Ekipler, çeşitli suçlardan toplam 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.K. ve yine bir çok suçtan 16 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.B. isimli şüphelileri yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheliler sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

