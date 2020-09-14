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Antalya’da havadan trafik denetimi

ANTALYA HABERLERİ  | 14.09.2020 14:44 | Son Güncelleme

Antalya İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü tarafından, Korkuteli, Elmalı, Finike, Demre ve Kaş ilçelerini kapsayan helikopter destekli trafik uygulaması yapıldı.Uygulamalar, ’Bu yolda hep birlikteyiz’ projesi kapsamında Korkuteli ilçesinden başlayarak, Elmalı, Finike, Demre ve Kaş’a doğru devam ettirildi.Trafik kurallarına uyulup uyulmadığının denetlendiği uygulamada, radar uygulaması yapılarak plaka tanımlama sistemi kullanıldı.Havadan kural ihlali yaptığı tespit edilen sürücüler ise kara yolunda bulunan ekiplere bildirildi.

Antalya’da havadan trafik denetimi

Antalya İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü tarafından, Korkuteli, Elmalı, Finike, Demre ve Kaş ilçelerini kapsayan helikopter destekli trafik uygulaması yapıldı.
Uygulamalar, ’Bu yolda hep birlikteyiz’ projesi kapsamında Korkuteli ilçesinden başlayarak, Elmalı, Finike, Demre ve Kaş’a doğru devam ettirildi.
Trafik kurallarına uyulup uyulmadığının denetlendiği uygulamada, radar uygulaması yapılarak plaka tanımlama sistemi kullanıldı.
Havadan kural ihlali yaptığı tespit edilen sürücüler ise kara yolunda bulunan ekiplere bildirildi. Kurallara uymayan sürücülere idari işlem yapılırken, aynı zamanda Covid-19 tedbirleri konusunda da uyarılar yapıldı.

Antalya’da havadan trafik denetimi

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