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Antalya’da havadan ve karadan trafik denetimi

24.02.2021 15:25 | Son Güncelleme:
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Antalya’da havadan ve karadan trafik denetimi

Antalya Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce 15-22 Şubat tarihleri arasında yapılan trafik denetimlerinde 2 bin 33 araç denetlendi.

Antalya Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce 15-22 Şubat tarihleri arasında yapılan trafik denetimlerinde 2 bin 33 araç denetlendi. Toplamda 360 sürücüye idari para cezası uygulandı.

Trafik düzeni ve güvenliğinin sağlanması amacıyla “algılanan yakalanma riski duygusunun” sürekli ve üst düzeyde tutulabilmesi için, otoyollarda ve şehirlerarası karayollarında “sağ şeritte veya bankette uygunsuz durumda bekleme, ağır taşıtların uygunsuz şerit kullanımı, tehlikeli şerit değiştirme-makas atma, hatalı sollama, yakın takip, karayolu üzerinde zorunlu haller dışında duraklamak/park etmek” gibi ihlallerin önlenmesine yönelik Antalya Karayolları üzerinde 15- 22 Şubat tarihleri arasında muhtelif saatlerde Havadan Denetim (Helikopter-Drone) ve Özel Denetimler (Emniyet Kemeri, Radar, Alkol, Işık, Hatalı Sollama ) yapıldı. Helikopter ve drone ile yapılan trafik denetimlerde; toplam 99 sürücüye trafik idari para cezası, Özel Denetim (Kış Lastiği Denetimi); toplam 2 bin 33 araç denetlenmiş 261 sürücüye trafik idari para cezası tatbik edilmiştir. Ayrıca Yaşam Tüneli Eğitim Çadırı’nda 140 araç 496 yolcu olmak üzere toplam 636 yol kullanıcısına eğitim verildi.

Antalya’da havadan ve karadan trafik denetimi

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