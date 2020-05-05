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Antalya'da havadan yapılan denetimde 20 sürücüye ceza

ANTALYA HABERLERİ  | 05.05.2020 19:05 | Son Güncelleme

Antalya'da havadan yapılan denetimde 20 sürücüye ceza

Antalya'da havadan trafik denetiminde kurallara uymadığı tespit edilen 20 sürücüye para cezası verildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent trafiği 28 Nisan ile 4 Mayıs tarihleri arasında havadan helikopter ve drone ile denetlendi.

Trafik düzeni ve güvenliğinin sağlanması, denetim faaliyetlerinin etkin gerçekleştirilmesi ve sürücülerdeki yakalanma riski duygusunun sürekli üst düzeyde tutulması amacıyla gerçekleştirilen kontrollerde, "Sağ şeritte veya bankette uygunsuz durumda bekleme, ağır taşıtların uygunsuz şerit kullanımı, tehlikeli şerit değiştirme-makas atma, hatalı sollama, yakın takip, kara yolu üzerinde zorunlu haller dışında duraklamak, park etmek" gibi ihlaller değerlendirildi.

Denetimler sonucunda, 20 sürücüye idari para cezası uygulandı.

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