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Antalya'da havadan yapılan denetimlerde 166 sürücüye ceza uygulandı

ANTALYA HABERLERİ  | 18.11.2020 15:52 | Son Güncelleme

Antalya'da havadan yapılan denetimlerde 166 sürücüye ceza uygulandı

Antalya'da havadan yapılan trafik denetimlerinde kurallara uymadıkları tespit edilen 166 sürücüye para cezası verildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent trafiği 10-17 Kasım'da helikopter ve drone aracılığıyla denetlendi.

Trafik düzeni ve güvenliğinin sağlanması, denetim faaliyetlerinin etkin gerçekleştirilmesi ve sürücülerdeki yakalanma riski duygusunun sürekli üst düzeyde tutulması amacıyla gerçekleştirilen kontrollerde, "Sağ şeritte veya bankette uygunsuz durumda bekleme, ağır taşıtların uygunsuz şerit kullanımı, tehlikeli şerit değiştirme-makas atma, hatalı sollama, yakın takip, kara yolunda zorunlu haller dışında duraklamak, park etmek" gibi ihlaller tespit edildi.

Denetimlerde 166 sürücüye para cezası uygulandı.

Öte yandan, aynı dönemde hız sınırını aşan 823, alkollü araç kullanan 235 sürücüye de ceza verildi.

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