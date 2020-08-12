YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Antalya'da havadan yapılan denetimlerde 81 sürücüye ceza kesildi

Antalya'da havadan yapılan denetimlerde 81 sürücüye ceza kesildi

ANTALYA HABERLERİ  | 12.08.2020 10:27 | Son Güncelleme

Antalya'da havadan yapılan denetimlerde 81 sürücüye ceza kesildi

Antalya'da havadan yapılan trafik denetimlerinde kurallara uymadığı tespit edilen 81 sürücüye para cezası verildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent trafiği havadan helikopter ve drone ile denetlendi.

Trafik düzeni ve güvenliğinin sağlanması, denetim faaliyetlerinin etkin gerçekleştirilmesi ve sürücülerdeki yakalanma riski duygusunun sürekli üst düzeyde tutulması amacıyla gerçekleştirilen kontrollerde, "sağ şeritte veya bankette uygunsuz durumda bekleme, ağır taşıtların uygunsuz şerit kullanımı, tehlikeli şerit değiştirme-makas atma, hatalı sollama, yakın takip, kara yolunda zorunlu haller dışında duraklamak, park etmek" gibi ihlaller tespit edildi.

Denetimlerde kurallara uymadığı belirlenen 81 sürücüye para cezası uygulandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER'Yaşadıklarımız sadece bizi ilgilendirir''Yaşadıklarımız sadece bizi ilgilendirir'
Servis otobüsü kaza yaptı! Yaralılar varServis otobüsü kaza yaptı! Yaralılar var

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kadınlara özel ücretsiz ada tatili

Kadınlara özel ücretsiz ada tatili

GÜNCELLEME - Çanakkale'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

GÜNCELLEME - Çanakkale'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Burhaniye’de imam ve muhtarlara koronavirüs toplantısı

Burhaniye’de imam ve muhtarlara koronavirüs toplantısı

Osmaniye’de korona virüse kapsamlı ikinci denetim

Osmaniye’de korona virüse kapsamlı ikinci denetim

Yaşanan depremle ilgili Valilik açıklama yaptı

Yaşanan depremle ilgili Valilik açıklama yaptı

Denizlispor’da yeni sezon hazırlıkları başladı

Denizlispor’da yeni sezon hazırlıkları başladı

Antalya Namaz Vakitleri 12 Ağustos Çarşamba

İmsak
04:35
Sabah
06:05
Öğle
13:07
İkindi
16:53
Akşam
20:00
Yatsı
21:24

Antalya Nöbetçi Eczaneler12 Ağustos Çarşamba

Atlas Eczanesi
Muratpasa
Geniş Eczanesi
Muratpasa
Oktay Eczanesi
Muratpasa
Öznur Eczanesi
Muratpasa
Ümit Eczanesi
Muratpasa
Yunus Emre Eczanesi
Muratpasa
Gömbe Eczanesi
Kepez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Muhittin Böcek, en başarılı başkan seçildi

Muhittin Böcek, en başarılı başkan seçildi

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Rusya’ya Kübra Barut imzası

Rusya’ya Kübra Barut imzası

Yatak odasındaki kirli külot yuva dağıttı

Yatak odasındaki kirli külot yuva dağıttı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.