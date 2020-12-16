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Antalya'da havadan yapılan denetimlerde 82 sürücüye ceza uygulandı

ANTALYA HABERLERİ  | 16.12.2020 20:57 | Son Güncelleme

Antalya'da havadan yapılan denetimlerde 82 sürücüye ceza uygulandı

Antalya'da havadan yapılan trafik denetimlerinde kurallara uymadıkları tespit edilen 82 sürücüye para cezası verildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent trafiği 1-14 Aralık'ta helikopter ve drone aracılığıyla denetlendi.

Trafik düzeni ve güvenliğinin sağlanması, denetim faaliyetlerinin etkin gerçekleştirilmesi ve sürücülerdeki yakalanma riski duygusunun sürekli üst düzeyde tutulması amacıyla gerçekleştirilen kontrollerde, "Sağ şeritte veya bankette uygunsuz durumda bekleme, ağır taşıtların uygunsuz şerit kullanımı, tehlikeli şerit değiştirme-makas atma, hatalı sollama, yakın takip, kara yolunda zorunlu haller dışında duraklamak, park etmek" gibi ihlaller tespit edildi.

Helikopter ve drone ile yapılan denetimlerde 82 sürücüye para cezası uygulandı.

Öte yandan, yük taşıyan araçlar, hız sınırı, kış lastiği, kırmızı ışık denetiminde 800 sürücüye, emniyet kemeri ve cep telefonu denetimlerinde ise 400 sürücüye ceza kesildi.

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